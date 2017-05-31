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Главные новости Пермского края
16:39  31 мая 2017 0

Фото пьяного депутата не помогли. В Пермском крае не смогли выбрать главу района

Одним из кандидатов на пост главы Краснокамского района был депутат Юрий Ильюшенко, "пьяные фото" которого разошлись по соцсетям 27 маяФото: соцсети

Депутаты Краснокамского района не смогли выбрать главу муниципалитета. Ни один из претендентов не набрал нужного количества голосов. Напомним, один из кандидатов — депутат Юрий Ильюшенко — стал фигурантом крупного скандала: в соцсетях появилось фото с пьяным мужчиной, похожим на народного избранника.

В среду, 31 мая, Земское собрание должно было выбрать главу Краснокамского района. Среди кандидатов — начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД РФ по Краснокамскому району Андрей Полозников, бывший вице-премьер краевого правительства, экс-министр территориального развития Константин Захаров и депутат Земского собрания Юрий Ильюшенко, пьяные фото которого разошлись по соцсетям 27 мая. В итоге глава района так и не был избран. «Ни один из кандидатов не смог набрать нужного количества голосов. Конкурсные процедуры будут возобновлены», — рассказали «URA.RU» в аппарате Земского собрания.

«Выборы главы Краснокамского района будут продлены», — заявил председатель выборной комиссии Антон Маховиков по итогам Заседания Земского собрания Краснокамского района в среду, 31 мая.

По его словам, на прошедшей на этой неделе встрече у главы Пермского края с депутатами Краснокамского района, достигнута договоренность, что у депутатов Земского собрания будет дополнительное время, чтобы определиться с кандидатом на пост главы.

Как сообщают источники, в понедельник, 29 мая, депутаты Краснокамского района встречались с врио губернатора Максимом Решетниковым. По информации пермского медиа-менеджера Владимира Прохорова, они просили главу региона дать «благословение» одному из кандидатов, но тот предложил им решать самим. Это же подтверждает источник «URA.RU», близкий к администрации губернатора Пермского края: Решетников сказал депутатам, что он уверен в их объективности и опыте, а это гарантирует выбор достойного, кандидата, который профессионально и ответственно подойдёт к управлению районом. А вот по мнению оппозиционного политика Константина Окунева, администрация Максима Решетникова «продавливала» Константина Захарова.

Анна Белкина
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