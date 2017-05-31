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31 мая 2017
17:00  31 мая 2017 0

«Она взрослая женщина». Песков прокомментировал слова дочери о сносе хрущевок

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков предпочитает не вмешиваться в рассуждения дочериФото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание своей дочери Елизаветы, в котором она поддержала программу реновации в Москве и обругала инициативу расширения тротуаров в столице.

«Это моя дочь. Я с ней как отец с дочерью общаюсь. Она взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся», — ответил Песков и добавил, что Елизавета была в Москве несколько дней назад, передает телеканал «РЕН ТВ».

Накануне «URA.RU» писало о том, что живущая в Париже дочь Пескова поддержала снос хрущевок в Москве.

Семен Гринберг
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