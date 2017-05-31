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31 мая 2017
17:07  31 мая 2017 0

Усманов открыл голосование в конкурсе мемов про Навального за iPhone. Первой стала шутка про ожог глаза

Грубая насмешка понравилась уже более 500 пользователямФото: Usmanov challenge

В сообществе Usmanov challenge началось голосование за шутки, посвященные видеообращению миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Первый опубликованный мем высмеивает «пиратскую повязку», которой Навальный прикрыл обожженный глаз.

«Должны признаться, что вы удивили — количество отправленных на конкурс работ превышает все ожидания. Вы прислали уже 3647 сообщений с мемами и видео, — пишет команда поддержки конкурса. — Стало очевидно, что выбрать лучшего будет непросто. Поэтому количество призов удваивается. Каждый день мы будем публиковать на стене ваши лучшие работы. В конце каждой недели одного победителя выберет лично Алишер Бурханович, а выбор второго предоставлен вам — каждый лайк под публикацией будет оценен в один голос, а каждый репост — в пять голосов».

В результате каждую неделю двум победителям будут дарить iPhone 7 Plus, а авторы всех опубликованных шуток получат футболку с автографом миллиардера. «В случае совпадения мнения Алишера Бурхановича и народного голосования приз получит автор второй „народной“ работы», — уточнили организаторы.

Второй работой, претендующей на iPhone 7 Plus, стало видео о президентских амбициях Алексея Навального.

Как писало «URA.RU» ранее, 29 мая Алишер Усманов заявил, что он очень польщен тем, что его видео вызвали повышенное внимание. «Примеры творчества по теме моих видеообращений и их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного», — пообещал бизнесмен.

На этой неделе миллиардер уже выбрал двух победителей, в том числе авторов стикеров в Telegram.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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