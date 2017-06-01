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Главные новости Челябинской области
09:02  01 июня 2017 0

В Челябинск приедет Пол Маккартни

Прогулка по городу, Битлз, памятник
Память великого музыканта увековечат не только в ЕкатеринбургеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр Евгений Тефтелев одобрил инициативу местных жителей о появлении в Челябинске улицы Джона Леннона. На церемонию открытия готов прилететь один из основателей «Битлз» — Пол Маккартни, сообщили «URA.RU» инициаторы проекта.

«Автор идеи — мой друг, знаменитый музыкант и экс-руководитель золотого состава группы „Ариэль“ Валерий Ярушин. Соответствующее решение было принято городской думой Челябинска еще в 2000-м году. Тогда же были изготовлены символические адресные таблички. Одна из них сейчас находится в кабинете мэра Ливерпуля, вторая — у Пола Маккартни, а третья лежит в музее „Битлз“ рядом с легендарными круглыми очками Леннона», — рассказал «URA.RU» лидер челябинского общественного движения «Развитие региона» Игорь Лашманов.

Но с решением депутатов начались бюрократические проволочки, а затем его и вовсе отменили. Однако недавно в столице Южного Урала вновь вспомнили о старой идее. В социальных сетях появилась группа «Назовём улицу в Челябинске именем Джона Леннона», которая объединяет более полутора тысяч участников. В администрацию города ушло обращение, которое вернулось заявителям с долгожданной визой действующего градоначальника: «Принять меры по решению вопроса!».

Челябинские поклонники «Битлз» дождались заветной резолюции

«Я тоже человек эпохи „Битлз“ и „Ариэля“, так что сама идея мне по душе. Я дал поручение своему заместителю Игорю Лопаткину „поднять“ юридическую составляющую того решения думы. Надо понять, почему от него отказались», — пояснил «URA.RU» Евгений Тефтелев.

Как заявил «URA.RU» Лашманов, Пол Маккартни подтвердил Валерию Ярушину готовность прилететь на Южный Урал, если администрация исполнит обещанное. «В Челябинске, как и в других российских городах, есть улицы в честь революционеров с мировым именем. Так почему бы не появиться улице, носящей имя музыканта с мировым именем? Который, кстати, произвел своего рода революции в музыке и стал символом целого поколения», — резюмировал Лашманов.

Алексей Шумов
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