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31 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:34  31 мая 2017 0

Глава администрации Екатеринбурга Якоб уйдет в отставку досрочно. С новым местом работы пока сложности

Прессуха Александра Якоба. Екатеринбург, якоб александр
Куда пойдет работать Якоб после выборов, пока неизвестноФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отставка сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба
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Сценарий отставки главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба до окончания срока полномочий актуализирован. Сразу несколько не связанных друг с другом представителей крупных бизнес-структур рассказали, что сити-менеджер планирует уйти в отставку непосредственно после выборов 10 сентября 2017 года. Официально же его полномочия длятся до октября 2018 года.

«Готовят отставку, и Якоб сам уже об этом говорит в узких кругах. План по преемнику пока не поменялся — это [первый замглавы администрации Алексей] Кожемяко», — подтвердил источник агентства в городской администрации.

По данным «URA.RU», попытки трудоустроить Александра Якоба на новое место пока безуспешны. По данным источников агентства, сити-менеджера пытались продвинуть на место главы МУП «Водоканал.Екатеринбург». Этим планам помешало активное противодействие нынешнего директора Александра Ковальчика и покровительствующего ему вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского.

Второе место, утверждают интриганы в правительстве региона, для Якоба пытался подыскать глава администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов.

Александру Якобу, возглавляющему администрацию с 2013 года, будет уже 59 лет, а к окончанию официального срока полномочий он достигнет возраста «последней пятилетки» — 60 лет (предельный для чиновника возраст 65 лет).

Сергей Демин
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