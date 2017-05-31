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31 мая 2017
30 мая 2017
20:40  31 мая 2017 0

Производители комбайнов судятся с уральским сенатором из-за «импортных» деталей

Сенатор Сергей Лисовский выступил перед депутатами Курганской областной Думы. Курган, лисовский сергей
В отношении Сергея Лисовского грозят подать искФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выступление курганского сенатора Сергея Лисовского в областной думе, в котором он заявил, что в комбайнах Ростсельмаша нет российских деталей, вызвало возмущение у производителей, они готовят документы в суд, написал представитель компании Константин Бабкин.

«Пример полностью неадекватного выступления политика, — написал он в своем ЖЖ. — На самом деле в комбайнах Ростсельмаш множество российских деталей». Также он отметил еще ряд неточностей в выступлении политика.

«А ведь буквально неделю назад мы общались с Сергеем Фёдоровичем. Я в очередной раз пригласил его на Ростсельмаш, — добавляет он. — Теперь будем встречаться в менее непринуждённой обстановке. Ростсельмаш готовит обращение в суд».

Сенатор Лисовский оказался недоступен по сотовому телефону, выяснить его отношение к иску от «Ростсельмаша» пока не удалось.

Татьяна Жаткина
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