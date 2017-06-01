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01 июня 2017
31 мая 2017
02:23  01 июня 2017 0

Высокопоставленные турецкие военные погибли при крушении вертолета

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет
Вертолет рухнул после соприкосновения с линией электропередачФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В результате крушения вертолета на юго-востоке Турции погибли 13 человек. В числе жертв — высокопоставленные турецкие военные.

По предварительным данным, трагедия произошла неподалеку от города Улудере в юго-восточной турецкой провинции Ширнак. Военный вертолет Cougar AS 532 через несколько минут после взлета столкнулся с линией электропередач и рухнул вниз. Как сообщает РИА Новости, среди погибших — генерал турецкой армии, два полковника и четыре офицера среднего звена. На место инцидента срочно вылетел министр обороны Турции Фикри Ышык.

Ранее армия Турции неоднократно проводила в провинции Ширнак военные спецоперации против представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), борющейся за права курдов и создание национальной автономии.

Сергей Макеев
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