Высокопоставленные турецкие военные погибли при крушении вертолета

02:23 01 июня 2017 0

Вертолет рухнул после соприкосновения с линией электропередач Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В результате крушения вертолета на юго-востоке Турции погибли 13 человек. В числе жертв — высокопоставленные турецкие военные.

По предварительным данным, трагедия произошла неподалеку от города Улудере в юго-восточной турецкой провинции Ширнак. Военный вертолет Cougar AS 532 через несколько минут после взлета столкнулся с линией электропередач и рухнул вниз. Как сообщает РИА Новости, среди погибших — генерал турецкой армии, два полковника и четыре офицера среднего звена. На место инцидента срочно вылетел министр обороны Турции Фикри Ышык.



Ранее армия Турции неоднократно проводила в провинции Ширнак военные спецоперации против представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), борющейся за права курдов и создание национальной автономии.