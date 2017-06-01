03:30 01 июня 2017 0

Президент США рассчитывает на помощь своего лучшего адвоката Фото: depositphotos.com © URA.RU

Дональд Трамп намерен переадресовать все вопросы по расследованию о «вмешательстве России в американские выборы» своему адвокату Марку Касовицу. Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент США планирует сосредоточиться на текущей повестке дня.

«Мы сосредоточимся на президентской повестке дня и ее продвижении. Все вопросы по этому поводу будут отнесены к стороннему адвокату — Марку Касовицу», — таким образом пресс-секретарь Белого дома Шон Спейсер ответил на вопрос журналистов о показаниях против Дональда Трампа, которые намерен дать экс-глава ФБР Джеймс Коми. Как стало известно ранее, Коми планирует выступить на спецкомиссии сената США и рассказать о давлении со стороны действующей президентской администрации.

Известно, что Касовиц представлял интересы Трампа в различных процессах на протяжении последних 15 лет. Президент США нанял его для взаимодействия с членами конгресса, а также сотрудниками, занимающимися расследованием в отношении России, сообщает РИА Новости.