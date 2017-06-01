Сенат США планирует расширить санкции против России

04:46 01 июня 2017 0

Республиканцы и демократы объединятся ради нового санкционного пакета Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сенат США рассмотрит законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России в связи политикой Кремля в отношении Украины и Сирии. Как сообщает агентство Bloomberg, новые меры должны ударить по российским компаниям в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.

Законопроект внесен в сенат председателем банковского комитета верхней палаты республиканцем Майком Грапо и старшим демократом в комитете Шерродом Брауном. Авторы инициативы уверены, что новые санкции помогут бороться с теми людьми и организациями, которые могут обойти уже действующие запреты.

Как сообщает Nation News, в новый санкционный список планируется включить тех, кто по мнению сената имеет отношение к нарушениям прав человека, поставкам оружия режиму Башара Асада, а также кибератакам на США. Помимо этого, планируется расширить полномочия Минфина США для борьбы с «российскими олигархами».