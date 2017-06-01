{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
31 мая 2017
04:46  01 июня 2017 0

Сенат США планирует расширить санкции против России

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, рукопожатие, флаг сша
Республиканцы и демократы объединятся ради нового санкционного пакетаФото: depositphotos.com © URA.RU

Сенат США рассмотрит законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России в связи политикой Кремля в отношении Украины и Сирии. Как сообщает агентство Bloomberg, новые меры должны ударить по российским компаниям в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.

Законопроект внесен в сенат председателем банковского комитета верхней палаты республиканцем Майком Грапо и старшим демократом в комитете Шерродом Брауном. Авторы инициативы уверены, что новые санкции помогут бороться с теми людьми и организациями, которые могут обойти уже действующие запреты.

Как сообщает Nation News, в новый санкционный список планируется включить тех, кто по мнению сената имеет отношение к нарушениям прав человека, поставкам оружия режиму Башара Асада, а также кибератакам на США. Помимо этого, планируется расширить полномочия Минфина США для борьбы с «российскими олигархами».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров