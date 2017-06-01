В России появится новая бюджетная авиакомпания

07:28 01 июня 2017 0

Российские инвесторы ведут переговоры с авиакомпаниями о создании лоукостера Фото: pulkovoairport.ru

В скором будущем в России может появиться новая авиакомпания-лоукостер с иностранным участием. Российские финансовые инвесторы уже начали переговоры с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, среди которых малазийский Air Asia, венгерский Wizz Air, турецкий Pegasus, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), пишет «Коммерсант».

В РФПИ пока ситуацию не комментируют, однако источник издания сообщил, что фонд пока лишь приглашен к участию и решений об инвестировании не принимал. Тем не менее, новый перевозчик, по всей видимости, будет создан на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эскплуатанта, и возьмется за организацию полетов лоукостера из крупных региональных аэропортов.

Такое решение объясняется снижением пассажиропотока после ухода с рынка «Трансаэро», объединения дочерних авиакомпаний «Аэрофлота» на базе «России», а также сокращения присутствия этого перевозчика в аэропорту Пулково.

«Это позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки, которые пока предлагаются в очень ограниченном объеме», — пояснил собеседник издания.