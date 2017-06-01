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01 июня 2017
31 мая 2017
07:47  01 июня 2017 0

Власти упрекнули россиян в обжорстве

Магазин супермаркет Карусель. Воробей Вадим. Челябинск., супермаркет, молочная продукция
Потребление большинства продуктов россиянами превышает среднегодовые нормы, считает МинсельхозФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2016 году каждый россиянин в среднем стал есть на один килограмм больше хлеба и хлебных продуктов, на 800г больше мяса и овощей, на 400г — сахара и на 300г — растительного масла. Потребление картофеля осталось на прежнем уровне, а снижение коснулось лишь молока и молочной продукции, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост потребления продуктов связан с замедлением инфляции, ростом покупательской способности и российского производства.

«Ценовой фактор имеет определяющее значение, и рост потребления продуктов происходил при торможении инфляции на рынке продовольствия. Потребители приобретают продукты на фоне стабилизации цен. Создается впечатление, что многие продукты питания теперь можно себе позволить. Кроме того, меняется и состав потребления. По мясу, допустим, происходит смена предпочтений с курицы на говядину и свинину», — объяснил статистику руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

В докладе Минсельхоза также указано, что потребление большинства продуктов превышает рекомендуемые нормы. К примеру, норма по мясу и мясным продуктам в год в расчете на душу населения составляет 73 кг, в то время как средний россиянин съел на 800 граммов больше. Что касается хлеба, здесь переедание составляет 23 кг в год (норма 96 кг, а съели — 119 кг). Выше нормы на 15,4 кг и потребление сахара, растительного масла — на 1,9 кг, а также картофеля — на 22 кг.

Отмечается, что обратную статистику демонстрируют овощи и молочная продукция. В первом случае россияне недоедали 28,2 кг, во втором — 92 кг.

Сергей Демин
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