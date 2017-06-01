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01 июня 2017
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Главные новости Тюменской области
12:00  01 июня 2017 0

Тюменский обнальщик хотел купить сотрудника ФСБ, а тот его задержал

Деньги, пять тысяч, деньги, рубли
Взятку тюменец предложил сотруднику ФСБФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени под домашний арест отправили местного бизнесмена, который пытался подкупить сотрудника ФСБ. Деньги коммерсант предложил за то, чтобы чекист закрыл глаза на обналичивание им доходов от преступной деятельности.

Как сообщили в СУ СКР по области, уголовное дело в отношении директора фирмы возбудили по статье УК РФ «дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий». Следователи считают, что в мае этого года бизнесмен предложил 300 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов. За эту сумму стражи порядка должны были закрыть глаза на «работу» коммерсанта в качестве обнальщика.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что взятку предприниматель предложил сотруднику ФСБ, однако тот деньги брать не захотел и сообщил коллегам о предстоящей передаче денег. В момент вручения взятки бизнесмена задержали сотрудники РУ ФСБ по области. Суд отправил подозреваемого на время следствия под домашний арест.

Надежда Карташова
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