14:47 01 июня 2017 0

Режникель окончательно закрывается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

200 рабочих в четверг, 1 июня, проведут последний день на Режевском никелевом заводе. На предприятии осталось работать всего около ста человек. Как рассказывают сотрудники, оставшиеся распиливают завод на металлом. Режникель намерены продать по частям — сейчас ищут покупателей на некоторые цеха.

Подходят к концу сокращения рабочих на Режникеле. Как стало известно «URA.RU», уже в пятницу, 2 июня, на работу не выйдут еще 200 человек. 1 июня они получают окончательный расчет, им выданы трудовые книжки. На площадке останется работать около ста человек. На самом предприятии не сумели оперативно уточнить информацию, как долго и чем именно будут заняты их сотрудники. По мнению самих рабочих Режникеля, оставшиеся будут распиливать цеха на металлом, что якобы уже и происходит. «У нас ничего не пилят», — рассказала «URA.RU» помощник исполнительного директора предприятия Татьяна Белоусова. — Оставшиеся заняты восстановлением работы некоторых цехов».

По нашим данным, речь идет о железнодорожном и электротермическом цехах. «Собственники приняли решение, что продавать восстановленные цеха гораздо выгоднее, чем продать металлолом, что тот же железнодорожный цех выгоднее отдать весь, чем тепловозы по отдельности. Поэтому сейчас, например, будут заново прокладывать рельсы», — сообщил источник, близкий к руководству предприятия.

Сейчас идет восстановление и электротермического цеха. Источники «URA.RU» рассказывают, что им уже интересуются покупатели, например, идут переговоры с одной из структур, входящих в MidUral Group.

О приостановке производства на заводе «Режникель» из-за низких цен на продукцию завода стало известно в январе. Сначала для сотрудников был введен режим вынужденного простоя, но позже собственники приняли решение, что завод будет остановлен полностью, а примерно 900 человек останутся без работы. Предполагалось, что сотрудники уйдут по сокращению штата, то есть им будут сделаны все полагающиеся в таких случаях выплаты. Одновременно власти области и собственники завода говорили, что готовы искать инвестора, чтобы он развил на площадках новое производство.

Никелевый завод в городе Реж (Свердловская область) начал работать более 80 лет назад. Его основное производство — плавка на трех шахтных печах руды и получение никелевого штейна (заготовок для выплавки металла). Предприятие принадлежало группе «Русникель», однако сейчас там работает ликвидационная комиссия.