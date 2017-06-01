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01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:27  01 июня 2017 2

Соболезнуем. Свердловская область попрощалась со знаковым человеком

Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
Владимиру Паслеру было 64 годаФото: Ehsan Khakbaz H. /Flickr

Скоропостижно в возрасте 64 лет скончался свердловский предприниматель Владимир Паслер. Для всей Свердловской области он является знаковым человеком. Владимир Эмильевич жил и работал в Североуральске: трудился на СУБРе, был членом городской общественной палаты и возглавлял собственное автопредприятие.

В глобальной сети информации о Владимире Паслере не так уж и много — семья не любила общественное внимание. Тем не менее друзья и коллеги покойного рассказывают, что он был примерным семьянином, добропорядочным мужем и отцом троих сыновей — Дениса, Владимира и Ивана.

Денис Владимирович Паслер на протяжении четырех лет возглавлял свердловское правительство, а 26 сентября 2016 года ушел в отставку по собственному желанию, после чего пост премьера был упразднен. Сейчас Денис Владимирович занимает пост исполняющего обязанности гендиректора компании «Т Плюс» (входит в структуру ГК «Ренова). Владимир Владимирович Паслер до 26 апреля занимал пост вице-спикера гордумы Североуральска, но ушел, чтобы посвятить больше времени социальным проектам. Сын Иван — известный в профессиональных кругах волейболист.

«URA.RU» приносит свои соболезнования семье Владимира Эмильевича Паслера.

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