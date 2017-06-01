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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
14:22  01 июня 2017 1

В Кургане школьники из-за слухов бросились решать прошлогодние задачи по ЕГЭ

Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, школьная доска, егэ, единый государственный экзамен
Школьники волнуются перед сдачей ЕГЭФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане прошел слух, что из-за нехватки средств в регионе школьникам предложат решать прошлогодние задания на ЕГЭ. Выпускники бросились изучать прошлогодние варианты экзамена.

Однако в департаменте образования и науки Курганской области эту информацию опровергли. «Задания высылают с федерального уровня, это происходит бесплатно», — заверил начальник отдела качества образования Татьяна Иликпаева.

По ее словам, конверты с заданиями уже прибыли в Курган спецсвязью и сейчас хранятся под охраной до даты проведения экзамена.

С 2019 года планируется изменить порядок проведения экзамена — задания будут получать по шифрованному каналу по электронной почте и распечатывать в день ЕГЭ. Для обеспечения этой работы в зауральских школах планируют закупить новое оборудование, на это уже выделено 3 млн рублей из местного бюджета и 6 млн — из федерального. Опыт проведения экзамена таким образом уже имеется: по электронной почте, к примеру, в этом году получили задания в курганской школе №31. В 2018 году уже 60% школ будут организовывать сдачу ЕГЭ по новым принципам.

В департаменте отметили, что никакого вреда, если школьники лишний раз порешают прошлогодние задания перед сдачей экзамена, не будет.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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