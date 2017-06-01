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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
16:18  01 июня 2017 2

Курганский полицейский платил горожанам по 600 рублей за хранение конопли, чтобы заводить на них дела

Конопля. Екатеринбург, наркотики, конопля
Полицейский приплачивал курганцам за хранение конопли для "хороших" показателей работыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане бывший сотрудник полиции обвиняется в организации хранения наркотических средств у горожан и превышении должностных полномочий. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

По данным следствия, в июле 2013 года бывший начальник отделения участковых полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД по городу Кургану предлагал горожанам пойти на наркопреступление за небольшую плату.

Полицейский указывал им место, где растет дикая конопля, и предлагал ее нарвать. После этого на граждан заводили уголовные дела, а начальник отделения платил им за это по 600 рублей. Таким образом начальник искусственно завышал показатели работы подразделения участковых.

Анна Бояркина
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