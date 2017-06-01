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01 июня 2017
17:12  01 июня 2017 0

«Никого не удивишь видом стройной танцующей девушки». Худеющая пародистка Боня огорчила поклонников. ВИДЕО

Боня и Кузьмич
Известная пародистка снялась в шоу с экс-ведущей «Ревизорро» Еленой ЛетучейФото: скриншот видео Youtube

Известных прикамских пародистов Боню и Кузьмича разделило телевидение: Юлию Старикову позвали в шоу «Стройняшки» на телеканале «Пятница» без ее напарника. Проект ведет и продюсирует скандально известная экс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая.

Участницам придется активно заниматься спортом и придерживаться строгой диеты. Особенность проекта заключается в том, что девушки будут худеть на спор, получая за результат вознаграждение, а Летучая выступит в роли их наставницы «самым бескопромиссным и суровым инспектором», говорится в рекламе проекта.

Выпуск с Боней выйдет 7 июня в 21:00. «Мне стало интересно проверить себя, узнать, смогу я сбросить вес или нет, — заявила 59.ru Старикова. — Суть в том, чтобы за четыре недели похудеть больше, чем твой соперник. Мы тестировали различные методы похудения, взвешивались каждую неделю».

В то же время поклонники Бони в Instagram отговаривают девушку от похудения. «Будет уже Боня не такая колоритная и особенная, если похудеет»; «Конечно, классно, что вы худеете! Но с худобой пропадет изюминка! Никого не удивишь и не насмешишь видом стройной танцующей девушки! Вы меня даже огорчили такой новостью!» — пишут фанаты. В то же время часть комментаторов поддержали пародистку и пожелали ей удачи.

«Они считают, что я буду уже не такая красивая. Но за месяц ведь намного не похудеешь, это очень сложно», — считает Юлия Старикова.

Как ранее сообщало «URA.RU», 18 мая Боня и Кузьмич сняли новый клип: они спародировали итальянского миллионера в пермском трамвае. В МУП «ПермГорЭлектроТранс» такому использованию трамвая огорчились, но опубликовали зажигательное видео.

Юрий Викторов
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