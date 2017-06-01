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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
18:24  01 июня 2017 0

Навальный приедет в Пермь перед митингом 12 июня

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Точное время и место встречи Навального с пермяками пока не сообщается во избежание провокацийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный приедет в Пермь 9—10 июня. В это же время должно состояться официальное открытие штаба Навального в столице Прикамья.

«Через выходные мы едем в три новых города. 9—10 июня — это Киров, Пермь, Ижевск», — рассказал в эфире в эфире канала «Навальный Live» сообщил начальник штаба политика Леонид Волков. Как стало известно «URA.RU», визит оппозиционера в Пермь, скорее всего, состоится в субботу, 10 июня. Точное время и место встречи Навального с пермяками пока не сообщается во избежание провокаций.

Напомним, 12 июня во всех крупных городах России сторонники Навального намерены провести акции протеста. В Перми подано сразу семь заявок. Окончательного ответа по каждой из них пока нет, между тем в четверг, 1 июня, истекает срок, в который мэрия должна ответить заявителям.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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