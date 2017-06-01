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01 июня 2017
18:05  01 июня 2017 0

Модель весом 150 кг шокировала подписчиков откровенным снимком. ФОТО

Популярная девушка совсем не стесняется своих формФото: Instagram tessholliday

Новое фото Тесс Холлидей, одной из самых успешных плюс-сайз моделей, вызвало массу противоречивых чувств у пользователей Сети. Девушка весом 150 килограммов удивила подписчиков снимком в нижнем белье.

Девушка опубликовала фотографию без какой-либо ретуши в сексуальном кружевном белье. В кадре она любуется видом Малибу в Калифорнии. Эпатажный снимок 32-летней модели похвалили сотни сторонников бодипозитива, однако кадр жестко раскритиковали в русскоязычном сообществе, пишут «Дни.ру». Несмотря на это, фотография набрала уже более 67 тысяч «лайков».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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