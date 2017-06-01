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01 июня 2017
18:50  01 июня 2017 0

Ошибка Трампа станет товарным знаком в России

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Опечатка президента станет названием для напитков, рекламы и других направлений деятельностиФото: depositphotos.com © URA.RU

Нашумевшая опечатка президента Дональда Трампа в Twitter может стать товарным знаком в России. Заявку на регистрацию COVFEFE подало интернет-агентство LED agency.

Согласно документу, COVFEFE может стать названием кофе, безалкогольных напитков, рекламы и маркетинговых мероприятий, организации различных мероприятий, кафе, ресторанов, кейтерингов и других направлений деятельности, отмечает «Национальная служба новостей».

«Безусловно, Covfefe как бренд обладает большим потенциалом, и мы непременно будем его использовать, но как именно, мы пока не раскрываем», — заявила PR-директор LED agency Мария Комендантова.

Отметим, экс-госсекретарь США и конкурент Дональда Трампа на выборах президента Хиллари Клинтон заявила, что его опечатка — это тайное послание для русских. Но узнать его истинное значение не удастся, так как у разведки США нет таких возможностей, цитирует Клинтон «Русская планета».

Как писало «URA.RU» ранее, 31 мая Трамп опубликовал в Twitter недописанное сообщение с опечатками. Запись за несколько часов набрала десятки тысяч «ретвитов» и «лайков». Текст твита можно перевести как «Несмотря на постоянный негативный пресс ковфефе (Despite the constant negative press covfefe — англ.).

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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