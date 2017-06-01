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01 июня 2017
19:01  01 июня 2017 0

Путин назвал качество Трампа, нетипичное для политика

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Трамп искренен, что бывает нечастоФото: depositphotos.com © URA.RU

Американский лидер Дональд Трамп — искренний человек, что нетипично для политиков, такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин добавил, что готов к диалогу с Трампом, отмечает «Газета.ру». Российский лидер при этом подчеркнул, что президент США — «не тот человек, который нуждается в совете».

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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