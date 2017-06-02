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02 июня 2017
01 июня 2017
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Главные новости Свердловской области
01:21  02 июня 2017 0

В Нижнем Тагиле скончался популярный диджей. Осложнения дала обычная простуда

Павлу Покаляеву 7 июня должно было исполниться 29 летФото: VKontakte / Павел Игоревич

Известный в Нижнем Тагиле диджей Павел Покаляев, которого фанаты клубной культуры более знали под псевдонимом DJ Pasha Morales, скончался от осложнений, которые дала банальная простуда. Всего через несколько дней музыканту должно было исполниться 29 лет.

По информации местного портала TagilCity.ru со ссылкой на друзей Павла, молодой человек несколько дней лежал дома с ОРЗ, лечившись назначенными препаратами. В ночь на 1 июня его состояние резко ухудшилось. Родственники вызвали ему «скорую», после чего больного госпитализировали в ГКБ №1 Нижнего Тагила. В реанимационном отделении больницы молодой человек скончался. В качестве причины смерти предварительно фигурирует диагноз «пневмония».

Официальная страница клуба «Ривьера», в котором работал Павел, сообщает, что прощание с диджеем состоится 3 июня в 12:30 в зале «Реквием».

Павел лечился от ОРЗ, а умер от пневмонии
Фото: VKontakte / Павел Игторевич

Евгений Александров
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