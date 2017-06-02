05:29 02 июня 2017 0

Если Алексея Макеева признают виновным в убийстве, ему грозит до 50 лет тюрьмы Фото: YouTube / Alextime Video

В качестве предварительной меры наказания россиянину Алексею Макееву, обвиняемому в предумышленном убийстве в Мексике избрано заключение под стражу на срок до полутора лет. Находиться Макеев будет в тюрьме временного содержания, государством ему предоставлен бесплатный адвокат.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российских дипломатов, в четверг, 1 июня, суд города Канкун возобновил рассмотрение дела Макеева.

«Суд определил срок в три месяца на сбор всех материалов по делу, а затем начнется непосредственно процесс с привлечением адвокатов», — приводит информагентство слова консула России в Мехико Дмитрия Болбота.

Дипломат добавил также, что по линии МИДа Макееву будет оказываться всесторонняя помощь и поддержка, даже несмотря на то, что сам он от сотрудничества отказался и в Россию ни при каких обстоятельствах возвращаться не желает.

Если вина Макеева будет доказана в суде, по местным законам ему грозит наказание на срок от 25 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что Макеев, систематически оскорблял в снимаемых им и публикуемых в Интернете видероликах местное население. 19 мая группа мексиканцев пришла к дому россиянина с намерениями отучить его от подобного поведения, однако в ходе конфликта Макеев нанес одному из нападавших ножевое ранение, от которого тот скончался. Сам Макеев был жестоко избит и помещен на лечение в местную клинику. Едва россиянин пошел на поправку, его взяли под стражу и обвинили в убийстве.