Бомбардировщики США переброшены для учений к границам России

09:08 02 июня 2017 0

военная авиация США будет тренироваться у российской границы Фото: pixabay.com

Власти Соединенных Штатов Америки перебросили бомбардировщики В-52 и 800 военных летчиков в Великобританию для участия в учениях стран НАТО, которые запланированы на этот месяц, пишет «Федеральное агентство новостей».

Учения, по данным издания, будут проходить в Балтийском море и в Арктике на территориях тех стран, что граничат с Россией. Как заявило командование ВВС США, тренировки с союзниками улучшат координацию между подразделениями и позволят американским войскам выстроить взаимодействие для ответа на «широкий перечень глобальных вызовов».

Решение о начале учений было принято президентом США Дональдом Трампом после встречи с членами военно-политического блока в Брюсселе, во время которого несколько лидеров коалиции усомнились в будущем мировом лидерстве Америки в сфере безопасности, сообщили местные СМИ.