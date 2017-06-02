{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
01 июня 2017
09:08  02 июня 2017 0

Бомбардировщики США переброшены для учений к границам России

Открытая лицензия от 11.11.2016, флаг сша
военная авиация США будет тренироваться у российской границыФото: pixabay.com

Власти Соединенных Штатов Америки перебросили бомбардировщики В-52 и 800 военных летчиков в Великобританию для участия в учениях стран НАТО, которые запланированы на этот месяц, пишет «Федеральное агентство новостей».

Учения, по данным издания, будут проходить в Балтийском море и в Арктике на территориях тех стран, что граничат с Россией. Как заявило командование ВВС США, тренировки с союзниками улучшат координацию между подразделениями и позволят американским войскам выстроить взаимодействие для ответа на «широкий перечень глобальных вызовов».

Решение о начале учений было принято президентом США Дональдом Трампом после встречи с членами военно-политического блока в Брюсселе, во время которого несколько лидеров коалиции усомнились в будущем мировом лидерстве Америки в сфере безопасности, сообщили местные СМИ.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров