10:54 02 июня 2017 2

Финальный дизайн президентского седана Фото: rueconomics.ru

Рассекречен финальный дизайн новой машины Путина. В сети опубликованы окончательные эскизы российского президентского седана ЕМП-4123 «Кортеж», который будет использоваться исключительно для высших руководителей государства.

Как сообщает издание Rueconomics.ru, на данный момент производитель — НАМИ — собрала уже несколько тестовых моделей. Интернет-пользователи пришли к выводу, что президентский автомобиль на первый взгляд напоминает по дизайну известный Rolls-Royce Phantom.

Rolls-Royce Phantom Фото: autonavigator.ru

По предварительным данным, первый автомобиль проекта «Кортеж» сойдет с конвейера уже в 2018 году. Модель будет оснащена бензиновым мотором V8 и двигателем от Porsche на 4,6 литра. В будущем же автомобилестроительная компания планирует наладить производство собственных моторов, однако подробности этих планов пока не разглашаются.

Проект «Кортеж» прорабатывается с 2012 года и включает в себя создание и производство премиального автомобиля для первых лиц страны, а также машин сопровождения — мультивэна, седана и внедорожника. Предположительно, уже до конца 2017 года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн. Массовое производство будет запущено во второй половине 2018 года.