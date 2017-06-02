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Главные новости Тюменской области
10:24  02 июня 2017 0

Тюменского блогера Кунгурова потеряли по дороге в Курган

Алексей Кунгуров затерялся где-то между Тюменью и КурганомФОТО: скриншот с видео Youtube
новость из сюжета:
Арест тюменского блогера Алексея Кунгурова
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Тюменского блогера Алексея Кунгурова, осужденного за оправдание терроризма, почти неделю везут из Тюмени в Курган в место отбывания наказания.

Адвокат Кунгурова Александр Зырянов сообщил корреспонденту «URA.RU», что тюменского блогера до сих пор транспортируют в колонию-поселение в Курган, хотя отправлен он был по этапу, судя по официальным данным, 29 мая. Расстояние между городами составляет всего 190 км.

«Я приехал в курганское СИЗО — его нет. В колонии — нет. Начал всех обзванивать, — рассказал „URA.RU“ Зырянов. — Мне сказали, что этап из Тюмени в Курган осуществляется только по железной дороге. И везут Алексея через Омск».

Как пояснил адвокат, заключенного привезут в Омск, там он будет дожидаться, пока сформируют новый этап до Кургана.

Алексея Кунгурова признали виновным по статье 205 УК РФ «Оправдание терроризма». Обвинения строились на анализе статьи «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», размещенной на странице Алексея в «Живом Журнале». В публикации блогер подверг сомнению необходимость проведения в Сирии военной операции силами Вооруженных сил РФ. Тюменца приговорили к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу 28 марта 2017 года, после рассмотрения апелляции Верховным судом.

Владимир Балтунов
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