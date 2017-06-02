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02 июня 2017
01 июня 2017
11:41  02 июня 2017 0

Путин рассказал о своем отношении к Сноудену. ВИДЕО

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Владимир Путин поделился своим отношением к Сноудену в интервью голливудскому кинорежиссеруФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает Эдварда Сноудена, экс-работника Агентства национальной безопасности США, предателем американских интересов. Об этом российский лидер рассказал в интервью голливудскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, пишет «Национальная служба новостей».

По словам Путина, Сноудена нельзя считать предателем, поскольку все его действия были публичными и он не передавал другому государству какую-либо информацию, которая могла бы навредить американскому народу. При этом, по словам президента, он не разделяет действий бывшего сотрудника АНБ, отметив, что Сноудену стоило просто уволиться из структуры.

Полная версия интервью с Владимиром Путиным будет представлено в эфире американского телеканала через две недели.

Сергей Демин
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