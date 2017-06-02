{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Югры
12:42  02 июня 2017 0

Медведи разорили кладбище в поселке в ХМАО. ВИДЕО

Медведица с медвежонком держат в страхе целый поселокФото: группа "п. Кирпичный. ХМАО", "ОК"

Медведи разорили кладбище в поселке в ХМАО. Местные жители обратились за помощью в силовые структуры после того, как косолапые побывали на сельском погосте.

За последние дни это уже второй визит семейства медведей на кладбище в поселке Кирпичный.

«Сначала медведица с медвежонком пришли на окраину поселка, напугали людей. А вчера медведи побывали на кладбище. Разрушения небольшие, но немного повреждены ограды», — рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Жители поселка напуганы. Они написали обращения в департамент природных ресурсов и правоохранительные органы с просьбой отпугнуть хищников подальше от населенного пункта.

Специалисты природоохраны отмечают, что люди сами виноваты в нашествиях медведей тем, что прикармливают зверей. Так, один из хищников обосновался на трассе, недалеко от поселка Кирпичный, где сердобольные водители бросают ему пищу.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров