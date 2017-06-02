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13:48  02 июня 2017 0

Кобылкин покажет Госкомиссии по Арктике свои мегапроекты

Открытие надымского моста: Кобылкин, Комарова, Якушев, Владимиров, Холманских и Маслов, кобылкин дмитрий
Кобылкин пригласил арктическую Госкомиссию в СабеттуФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Очередное заседание Госкомиссии по развитию Арктики пройдет на Ямале, в поселке Сабетта. Там сейчас строится морской порт, который будет одной из опорных точек Северного морского пути, а также готовится к запуску крупнейший в Арктике завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ».

«Заседание Госкомиссии по развитию Арктики состоится 14 июня, проводим не в Салехарде, а в Сабетте. Всем участникам арктической комиссии необходимо увидеть, что сделано на Ямале за это время», — цитирует ТАСС слова губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, выступавшего на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Желание посетить ямальский порт Сабетта высказывал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в марте, во время проведения заседания Госкомиссии в Архангельске.

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В Ямальском правительстве добавляют: губернатор ожидает, что обсуждение на форуме в Санкт-Петербурге, а так же приезд членов Госкомиссии в Сабетту в очередной раз докажут важность, масштабность и необходимость реализации всех ямальских проектов. Кроме того, это поспособствует скорейшему принятию закона «Об Арктической зоне РФ», в котором предполагается утвердить Ямал одним из опорных центров развития арктической зоны России.

«Жизнь и внешние экономические колебания будут вносить свои коррективы постоянно, но базовые правила природопользования, инвестиционной политики, развития бизнеса и социальной сферы для арктических регионов необходимы. Запрос на рабочие кадры для Арктики, поддержка арктической медицины, соцобеспечение северян должны быть закреплены федеральным документом. Закон, учитывающий специфику, очень важен», — заявил Дмитрий Кобылкин.

Один из главных проектов для Ямала сейчас — «Энергия Арктики». Это инфраструктурный проект, предполагающий строительство железной дороги, которая соединит Ямал и Урал и откроет выход для всех соседних регионов к Северному морскому пути через порт Сабетта. Реализовывать проект планирует компания «РЖД», которая в данный момент готовит концессионную заявку в российское правительство. Предполагалось, что заявка будет внесена еще весной, однако заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников заявил, что правительство страны готово поддержать проект, если ему докажут, что Северная железная дорога будет эффективнее, чем действующий сейчас Транссиб.

Вячеслав Егоров
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