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02 июня 2017
14:30  02 июня 2017 0

После перестрелки на западе Москвы возбуждено уголовное дело

Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, пистолет, стрельба, боевое оружие
Трое раненых мужчин в тяжелом состоянииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки с поножовщиной, произошедшей минувшей ночью на западе Москвы. Расследовать столичные сыщики будут «убийство» и «незаконный оборот оружия», пишет информагентство Nation News.

Известно, что кровавая разборка произошла в ночь на 2 июня в лесополосе неподалеку от улицы Крылатские Холмы. Сколько всего человек участвовало в потасовке, пока неизвестно. Пятеро с огнестрельными и ножевыми ранениями были доставлены в больницу, однако двоих врачам спасти не удалось. Оставшиеся трое находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас, как сообщает «Федеральное агентство новостей», следователи отрабатывают круг лиц, причастных к преступлению, ведется их поиск. Также правоохранители устанавливают причину конфликта и допрашивают очевидцев.

Сергей Демин
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