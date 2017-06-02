15:44 02 июня 2017 0

Югорские сторонники Алексея Навального получили добро от властей на проведение митинга Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти Сургута и Нижневартовска разрешили организаторам антикоррупционных митингов провести заявленные демонстрации. Акции протеста пройдут 12 июня, в День России. Чиновники согласовали проведение мероприятий, однако предложили их организаторам альтернативные места.

«Было два уведомления. Одно на шествие — было отказано по ряду причин. В том числе из-за высокой загрузки органов полиции, и невозможностью в связи с этим обеспечить общественный порядок во время шествия. А также из-за допущенных при подаче заявления ошибок в документах. Второе уведомление подавал Никита Сокуров на проведение митинга в районе „Авроры“. Ему отказано на основании того, что в отношении этой площадки действуют ограничения. Мы бы предложили на традиционной площадке возле СурГУ, но в этот день там проходят городские мероприятия. Поэтому им предложено провести митинг напротив Сквера Речников с 12 до 14 часов 12 июня. Насколько нам известно, они планируют согласиться», — рассказали «URA.RU» в мэрии Сургута.

В Нижневартовске сторонники Навального рассчитывали собраться в центре города на площади Нефтяников, однако мэрия данное место не согласовала. Официальная причина — проведение ежегодного фестиваля «Самотлорские ночи». В качестве другого места была предложена площадка вблизи нефтяного техникума. Ответ администрации имеется в распоряжении агентства.

В мэрии Ханты-Мансийска «URA.RU» сообщили, что заявка на проведение антикоррупционного митинга получена, однако ответа по состоянию на пятницу, 2 июня, нет. Он будет предоставлен в течение трех дней. В свою очередь сургутские и нижневартовские организаторы на момент подготовки материала еще не дали ответ властям, согласятся ли они на новые места проведения митингов.

Ранее жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска, состоящие в группах в социальных сетях, посвященных проектам оппозиционера Алексея Навального, пожаловались, что их вызывают на профилактические разговоры в полицию. В частности, по словам ученицы сургутского колледжа Анастасии Усовой, участковый пришел в учебное заведение, чтобы дать девушке подписать документ с информацией об ответственности за участие в незаконных мероприятиях. Во время разговора в колледже стражи правопорядка спрашивали, кто еще из знакомых девушки намерен идти на митинг, а потом дали подписать предостережение о последствиях участия в акциях Навального.

В полиции ХМАО официально не комментируют профилактическую работу.