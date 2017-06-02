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16:14  02 июня 2017 0

На Ямале в День России пройдет антикоррупционный митинг. Навальный здесь ни при чем

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, митинг
Антикорупционный митинг разрешили, но перенесли из центра города в лесФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация города Ноябрьска согласовала проведение антикоррупционного митинга в День России. Заявку подавал известный в городе активист Александр Бондачук. Городские власти не согласись с местом и временем проведения, и перенесли митинг из центра города в лес, рассказал «URA.RU» организатор.

Александр Бондарчук отмечает, что подавал заявку на провидение митинга возле спортивного комплекса на улице Советская с 12 до 15 часов: «Цель — выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. Создание в стране атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом её проявлении». Организатор предполагает, что в митинге поучаствует около 300 жителей Ноябрьска.

В администрации проведение акции согласовали, но в официальном ответе, объяснили, что место уже занято другими мероприятиями. В соответствии с законом организатору предложили другое место — на футбольном стадионе, который фактически находится на самой окраине города, почти в лесу.

Ответ не устроил организатора. В пятницу, 2 марта Бондарчук отправил в администрацию города еще одно уведомление о проведении митинга. Место снова обозначил у того же спортивного комплекса, но время изменил — с 17 до 20 часов. Пока что городские власти не ответили на уведомление.

Вячеслав Егоров
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