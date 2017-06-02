{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Тюменской области
16:53  02 июня 2017 2

В Тюмени из-за ленивого полицейского убили человека

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Драка продолжалась несколько часов. В итоге произошло убийствоФото: Pixabay

В Тюмени полицейского судят за халатность — из-за бездействия силовика убили человека. Страж закона не стал отправлять своих коллег в квартиру, где несколько часов длилась драка. Сейчас сотрудник отдела полиции отстранен от работы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по области, в халатности обвиняется 23-летний помощник оперативного дежурного городского отдела полиции №7. Следователи выяснили, что примерно в два часа ночи 19 ноября прошлого года в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что в квартире дома на улице Обдорской кто-то дерется. Дежурный не организовал выезд своих коллег-полицейских на место и даже не передал информацию начальнику смены. Через два часа тюменка позвонила снова и сказала, что драка продолжается. Полицейский вновь проигнорировал ее слова.

В итоге, в квартире произошло убийство. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде. В УМВД по области подтвердили: по предварительной информации, полицейский не принял своевременных мер, в результате было совершено тяжкое преступление. Сейчас сотрудник отстранен от работы, а если суд признает его вину — мужчину уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его руководителя ждет строгая дисциплинарная ответственность.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров