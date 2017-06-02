{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
01 июня 2017
Главные новости Свердловской области
17:21  02 июня 2017 0

На пути свердловских законопроектов в Госдуму появится новое препятствие

Людмила Бабушкина. Интервью. Екатеринбург, бабушкина людмила
Людмила Бабушкина выступает за повышение качества законопроектовФото: Александр Мамаев © URA.RU

В регламент свердловского Заксобрания вносятся изменения, усложняющие процедуру внесения депутатами проектов поправок к федеральным законам.

Как сообщили «URA.RU» в региональном парламенте, в дополнение к существующим согласованиям таких проектов появляется новое. Отныне спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина будет отправлять каждую инициативу коллег на изучение в Совет Законодателей РФ. Лишь в случае получения одобрения со стороны этого органа они будут поступать в профильные комитеты Заксобрания. Забракованные в Москве документы будут снимать с дальнейшего обсуждения.

Часть депутатов считает появление дополнительного препятствия на пути законопроектов в Госдуму необоснованным. Они напоминают, с каким трудностями сталкивались свердловские парламентарии при лоббировании поправок о введении штрафа для паркующихся на газонах автолюбителей. На днях документ получил отрицательный отзыв со стороны правительства РФ.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина уверена, что новая процедура повысит качество вносимых в Госдуму документов. Она напомнила, что договоренность отправлять региональные инициативы в Совет Законодателей была достигнута на одном из недавних заседаний этого органа. В Госдуме в настоящее время лежит порядка 2000 предложенных регионами законопроектов. Но далеко не все из них соответствуют обязательным стандартам. Предварительная проверка снизит долю законодательного брака и повысит эффективность работы Госдумы РФ.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров