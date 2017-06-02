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02 июня 2017
17:19  02 июня 2017 1

На следующий питерский форум пригласят неожиданных участников. Им предстоит создать «образ будущего»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
Президент предложил привлечь к обсуждению экономических вопросов молодежьФото: Владимир Андреев © URA.RU

На следующем Петербургском экономическом форуме, возможно, будет сформирована молодежная секция, с таким предложением на ПМЭФ-2017 выступил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что молодые люди на своей секции могли бы формировать «образ будущего» — как нашей страны, так и цивилизации в целом, передает РИА «Новости».

В форуме в 2017 году принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон. На мероприятии также присутствуют 637 представителей российских компаний и более 500 иностранных делегатов из 62 стран.

Татьяна Трушина
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