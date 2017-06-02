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02 июня 2017
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Главные новости Югры
18:06  02 июня 2017 1

Свидетелям по делу создателя «Чиновник.ру» приходят сообщения с угрозами. «Собирай свои шмотки, тебе не будет тут покоя. Ходи и оглядывайся!»

Шмонин Эдуард, шмонин эдуард
Свидетели, дающие показания против Эдуарда Шмонина, утверждают, что им угрожаютФото: Личная страница Эдуарда Шмонина в Facebook
новость из сюжета:
Уголовное дело создателя "Чиновник.Ру"
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Свидетелям, проходящим по уголовному делу создателя порталов «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югры», Эдуарда Шмонина, угрожают. Лицам, давшим показания против бизнесмена, неизвестные через смс-сообщения посоветовали покинуть Ханты-Мансийск, пообещав, что тем «не будет покоя». Этот факт был зафиксирован в расследовании. Копии документов имеются в распоряжении «URA.RU».

«[Человек нетрадиционной сексуальной ориентации]!!! Ты все [самка семейства псовых] замутил, и тем самым себе придумал проблемы, тебе [неминуемый конец], ты о своей семье подумал??? Собирай свои шмотки и [быстро убегай] из города, тебе не будет тут покоя, ходи и оглядывайся!!! Ты надеюсь понял [человек нетрадиционной сексуальной ориентации]», — сообщение следующего характера пришло на мобильный телефон свидетеля, проходящего по делу.

По данным источника агентства в правоохранительных органах региона, именно на возможность давления на свидетелей со стороны Шмонина указывали следователи, ходатайствующие перед судом об аресте подозреваемого.

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Как сообщил в разговоре с «URA.RU» адвокат Эдуарда Шмонина Амил Аббасов, его подзащитный не имеет отношения к рассылке угрожающих сообщений. «Речь идет о том, что якобы изначально кому-то пришла смс-ка с рекомендацией уехать. Но никаких доказательств нет, это могла быть инсценировка. От себя скажу, что Шмонин Эдуард Васильевич не имеет никакого отношения к этому сообщению», — комментирует Аббасов.

Ранее Эдуарду Шмонину были предъявлены обвинения по статьям 242 УК РФ (распространение порнографии) и 128.1 УК РФ (клевета). Бизнесмен подозревается в вымогательстве в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

«Чиновник.ру» публиковал оскорбления в адрес известных в Югре деятелей — политиков и бизнесменов. События, происходившие в реальной жизни, получали на сайте оригинальную интерпретацию. По версии следствия, Эдуард Шмонин и партнеры под прикрытием журналистики требовали деньги у героев статей, угрожая в случае отказа разместить в открытом доступе информацию, порочащую честь и достоинство человека. «ОТВ-Югра», равно как и ООО «Время Ч», как считают люди в погонах, выполняли в данной схеме роль структуры для отмывания денег.

Эльдар Булатов
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