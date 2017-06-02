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02 июня 2017
18:00  02 июня 2017 0

Голодец сомневается, что в России можно накопить на достойную пенсию

VIII Гайдаровский форум, день первый. Москва, голодец ольга
Она предложила другой способ, как обеспечить пожилых россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU

Неожиданное заявление сделала вице-премьер РФ Ольга Голодец в кулуарах Петербургского экономического форума. По ее словам, в текущих условиях накопить за 40 лет на достойную пенсию практически нереально.

«Сегодня накопить на протяжении сорока лет для всех людей практически невозможно… потому что столько изменений, столько технологических, социальных изменений. Меняется роль денег, роль капитала», — цитирует Голодец РИА «Новости».

По ее мнению, перспектив у систем накопления нет, так как появился тренд в финансовой политике, согласно которому обслуживание и сохранение капитала стоит больших денег.

«Сегодня самая эффективная система — это солидарная страховая система. Именно она позволяет с наименьшими издержками обеспечить стабильную пенсию для всех граждан России. Это просчитано до 2050 года с учетом всех демографических рисков. Это единственная возможность обеспечивать наших людей достойной пенсией», — подчеркнула вице-премьер РФ, курирующая социальный блок правительства.

Как писало «URA.RU» ранее, 1 июня глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в рамках форума рассказал, какой будет пенсия к 2030 году. По его словам, за это время она должна возрасти до двух прожиточных минимумов.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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