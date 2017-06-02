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Главные новости Тюменской области
18:51  02 июня 2017 0

Тюменцы заменят иностранных партнеров «Роснефти»

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, пмэф-2016
Игорь Сечин и Владимир Якушев подписали договор о сотрудничествеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Тюменской области подписали с «Роснефтью» договоры о сотрудничестве. Два соглашения были ратифицированы в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписи под документами поставили губернатор Владимир Якушев и глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первый документ — дорожная карта по участию тюменских предприятий в программе импортозамещения компании. «Мы по такой же схеме уже сотрудничаем с „Сибуром“, „Газпром нефтью“, „Газпромом“. Теперь договоренности есть и с „Роснефтью“. Это поможет нашим сервисным машиностроительным предприятиям более активно работать с крупным холдингом», — прокомментировал глава региона Владимир Якушев.

Второй документ посвящен социальным проектам, в которых традиционно участвует «Роснефть». В соглашении упоминается благотворительная программа «Ключ к жизни», а также финансирование ряда общественных организаций.

Владимир Балтунов
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