Путин предложил свалить вину за плохую погоду на Трампа

19:26 02 июня 2017 0

Владимир Путин пошутил о решении своего американского коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин пошутил, что Дональд Трамп виноват во всех природных катаклизмах. Такое заявление глава государства сделал на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин прокомментировал решение главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату. По словам российского лидера, пока что беспокоиться о негативных последствиях решения Дональда Трампа рано, так как соглашение вступит в силу только в 2021 году. Он отметил, что у стран еще есть время договориться.

Между тем он напомнил, что 2 июня 2017 года в Москве выпал снег, а в Санкт-Петербурге в это время прошел дождь. По его словам, в таких ситуациях многие страны должны быть благодарны Дональду Трампу за его решение о выходе из соглашения, пишут «Дни.ру». «Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это все они виноваты. Но мы этого делать не будем», — сказал Владимир Путин.