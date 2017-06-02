20:26 02 июня 2017 0

Владимир Путин уже в очередной раз опроверг причастность к результатам выборов в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин заявил, что поиск доказательств вмешательства России в выборы президента США похож на антисемитизм. С таким заявлением глава государства выступил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что читал отчеты о расследовании и не нашел там ничего конкретного. «Где адреса-явки-фамилии, как говорили в организации, где я раньше работал?» — спросил Путин, назвав действия американцев попыткой решить внутренние вопросы с помощью внешней политики. «Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские, и они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает, во всем евреи виноваты», — добавил глава государства, передает «Nation news».

Ранее на форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин предложил свалить вину за плохую погоду на Дональда Трампа, комментируя решение президента США выйти из Парижского соглашения по климату, напоминает «Национальная служба новостей».