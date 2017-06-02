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02 июня 2017
21:06  02 июня 2017 0

Электронные трудовые книжки в России введут в 2018 году

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, голодец ольга
Ольга Голодец рассказала о судьбе электронных трудовых книжекФото: Владимир Андреев © URA.RU

Электронные трудовые книжки в России введут с 1 января 2018 года. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По словам Голодец, эта дата еще не окончательная. «Россиян переведут на электронные трудовые, я надеюсь, первого января 2018-го. Тут разные позиции у работодателей и профсоюзов. Я надеюсь, мы придем к консенсусу», — цитирует вице-премьера РБК.

Впервые о переводе работающих россиян на электронные трудовые книжки Ольга Голодец заявила еще в апреле. Она отмечала, соответствующие предложения будут разработаны к концу 2017 года, напоминает «Национальная служба новостей».

Антон Степыгин
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