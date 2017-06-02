Электронные трудовые книжки в России введут в 2018 году

21:06 02 июня 2017 0

Ольга Голодец рассказала о судьбе электронных трудовых книжек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Электронные трудовые книжки в России введут с 1 января 2018 года. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По словам Голодец, эта дата еще не окончательная. «Россиян переведут на электронные трудовые, я надеюсь, первого января 2018-го. Тут разные позиции у работодателей и профсоюзов. Я надеюсь, мы придем к консенсусу», — цитирует вице-премьера РБК.

Впервые о переводе работающих россиян на электронные трудовые книжки Ольга Голодец заявила еще в апреле. Она отмечала, соответствующие предложения будут разработаны к концу 2017 года, напоминает «Национальная служба новостей».