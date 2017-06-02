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02 июня 2017
21:25  02 июня 2017 0

Возрастная модель впервые в России снялась в рекламе нижнего белья. ФОТО

Трудно поспорить с тем, что Татьяна прекраснаФото: Анастасия Лысковец для Petrushka

Впервые в России опубликована рекламная кампания нижнего белья с возрастной моделью. Новаторами стали создатели отечественной бельевой марки Petrushka. В съемках приняла участие 61-летняя Татьяна Неклюдова, модель агентства «Олдушка».

«Это также первый опыт бельевой съемки модели агентства „Oldushka“», — признался основатель агентства, фотограф и дизайнер Игорь Гавар порталу «Омск Здесь». Будут ли такие съемки продолжаться в дальнейшем, Гавар сказать затруднился.

Татьяна Неклюдова живет в Санкт-Петербурге. В интервью изданию «Собака.ru» она рассказала, что раньше не была моделью. Два года назад она случайно оказалась в массовке фильма Алексея Учителя «Матильда», где ее фотографию в образе дамы свиты увидел Игорь Гавар. Сейчас Татьяна Неклюдова находится на пенсии и воспитывает трех внуков.

«Олдушка» появилась в 2011 году как фотопроект, исследующий образ современного пенсионера в контексте уличной моды. А в 2016 году омич Игорь Гавар открыл первое в стране модельное агентство для людей зрелого возраста.

Татьяна Трушина
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