21:25 02 июня 2017 0

Трудно поспорить с тем, что Татьяна прекрасна Фото: Анастасия Лысковец для Petrushka

Впервые в России опубликована рекламная кампания нижнего белья с возрастной моделью. Новаторами стали создатели отечественной бельевой марки Petrushka. В съемках приняла участие 61-летняя Татьяна Неклюдова, модель агентства «Олдушка».

«Это также первый опыт бельевой съемки модели агентства „Oldushka“», — признался основатель агентства, фотограф и дизайнер Игорь Гавар порталу «Омск Здесь». Будут ли такие съемки продолжаться в дальнейшем, Гавар сказать затруднился.

Татьяна Неклюдова живет в Санкт-Петербурге. В интервью изданию «Собака.ru» она рассказала, что раньше не была моделью. Два года назад она случайно оказалась в массовке фильма Алексея Учителя «Матильда», где ее фотографию в образе дамы свиты увидел Игорь Гавар. Сейчас Татьяна Неклюдова находится на пенсии и воспитывает трех внуков.

«Олдушка» появилась в 2011 году как фотопроект, исследующий образ современного пенсионера в контексте уличной моды. А в 2016 году омич Игорь Гавар открыл первое в стране модельное агентство для людей зрелого возраста.