Россиянина арестовали в Таиланде за торговлю наркотиками и вейпами
Россиянина задержали за торговлю навозными грибами
Фото: Илья Московец © URA.RU
Россиянина Михаила Чадского задержали в Таиланде по подозрению в торговле психоактивными грибами, марихуаной и электронными сигаретами. По данным местных правоохранителей, свою противоправную деятельность он маскировал под видом аренды автомобилей и мотоциклов на острове Ко Панган. Об этом сообщило издание Matichon.
«В результате расследования было обнаружено несколько незаконных предметов, в том числе наркотики 5 класса, один пакетик сушеных грибов буйвола, пять готовых к курению электрических сигарет с марихуаной и девять закусок с грибами буйвола», — передает издание.
Инцидент произошел после того, как сотрудники полиции остановили арендованный седан, за рулем которого находился 35-летний Чадский, и провели обыск транспортного средства. Россиянин заявил, что все найденные вещества принадлежат ему. Однако, по его словам, он не знал о незаконности их хранения и распространения. Как выяснилось позже, в течение двух месяцев Михаил Чадский вел коммерческую деятельность без необходимых разрешений, совмещая ее с продажей запрещенных товаров.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по четырем статьям, включая незаконное предпринимательство и распространение запрещенных веществ. Представители туристической полиции сообщили о намерении усилить контроль за иностранцами, подозреваемыми в совершении преступлений на территории курортных зон.
Ранее в Москве был задержан адвокат, подозреваемый в попытке незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. В Главном следственном управлении Следственного комитета по столице сообщили, что обвиняемый не позднее 26 августа 2025 года, руководствуясь корыстными мотивами, приобрел жидкость общим весом 82 109 граммов. В ее составе, согласно заключению экспертизы, содержалось наркотическое вещество. Для дальнейшей продажи он расфасовал данное вещество по пяти канистрам и спрятал их в специально оборудованном тайнике на территории Московской области. Однако реализовать задуманное ему не удалось — сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли канистры, передает «Царьград».
