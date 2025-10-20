Россиянина арестовали в Таиланде за торговлю наркотиками и вейпами

Россиянина задержали за торговлю навозными грибами Фото: Илья Московец © URA.RU

Россиянина Михаила Чадского задержали в Таиланде по подозрению в торговле психоактивными грибами, марихуаной и электронными сигаретами. По данным местных правоохранителей, свою противоправную деятельность он маскировал под видом аренды автомобилей и мотоциклов на острове Ко Панган. Об этом сообщило издание Matichon.

«В результате расследования было обнаружено несколько незаконных предметов, в том числе наркотики 5 класса, один пакетик сушеных грибов буйвола, пять готовых к курению электрических сигарет с марихуаной и девять закусок с грибами буйвола», — передает издание.

Инцидент произошел после того, как сотрудники полиции остановили арендованный седан, за рулем которого находился 35-летний Чадский, и провели обыск транспортного средства. Россиянин заявил, что все найденные вещества принадлежат ему. Однако, по его словам, он не знал о незаконности их хранения и распространения. Как выяснилось позже, в течение двух месяцев Михаил Чадский вел коммерческую деятельность без необходимых разрешений, совмещая ее с продажей запрещенных товаров.

Продолжение после рекламы

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по четырем статьям, включая незаконное предпринимательство и распространение запрещенных веществ. Представители туристической полиции сообщили о намерении усилить контроль за иностранцами, подозреваемыми в совершении преступлений на территории курортных зон.