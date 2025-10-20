Telegraph: военным Британии разрешат сбивать неопознанные дроны

Речь идет о разрешении, распространяющемся исключительно на объекты военной инфраструктуры. При этом в правительстве Великобритании не исключают возможности расширения данной меры на другие объекты, в частности, на гражданские аэропорты.

Ранее ряд европейских СМИ писал о случаях появления беспилотников вблизи аэропортов в различных странах Европы. Подобные инциденты были зафиксированы, в том числе, в Дании, Норвегии и Германии. В ряде публикаций выдвигались необоснованные обвинения в адрес России относительно возможной причастности к этим событиям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления о якобы нарушении Россией воздушного пространства западных государств, охарактеризовал их как голословные и не подкрепленные доказательствами. В свою очередь, президент России Владимир Путин с иронией заметил, что больше не намерен запускать дроны ни во Францию, ни в Данию, ни в другие страны, куда они якобы попадают, передает 360.ru.