Telegraph: военным Британии разрешат сбивать неопознанные дроны
Ожидается, что о новых правах для британских военных заявит позднее Джон Хили
Фото: Министерство обороны Великобритании
Британским военным предоставят полномочия на уничтожение беспилотных летательных аппаратов, представляющих угрозу для военных баз Соединенного Королевства. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что соответствующее заявление в понедельник сделает министр обороны Великобритании Джон Хили.
«Войскам будут даны новые права — сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании», — заявили источники. Информация приводится в материале издания.
Речь идет о разрешении, распространяющемся исключительно на объекты военной инфраструктуры. При этом в правительстве Великобритании не исключают возможности расширения данной меры на другие объекты, в частности, на гражданские аэропорты.
Ранее ряд европейских СМИ писал о случаях появления беспилотников вблизи аэропортов в различных странах Европы. Подобные инциденты были зафиксированы, в том числе, в Дании, Норвегии и Германии. В ряде публикаций выдвигались необоснованные обвинения в адрес России относительно возможной причастности к этим событиям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления о якобы нарушении Россией воздушного пространства западных государств, охарактеризовал их как голословные и не подкрепленные доказательствами. В свою очередь, президент России Владимир Путин с иронией заметил, что больше не намерен запускать дроны ни во Францию, ни в Данию, ни в другие страны, куда они якобы попадают, передает 360.ru.
