07:53 03 июня 2017 5

Украинцы будут сильно голодать после войны Фото: Pixabay.com

Украину в 2017 году ждет война с «соседней страной» и страшный голод. Стало известно новое предсказание пророка иеромонаха Анатолия.

По словам монаха, Киев ждет «голгофа» в виде «страшной войны», а затем в стране начнется сильнейший голод, пишет РБК. «Украинцы будут есть землю с могил святых, чтобы насытиться», — сказано в пророчестве монаха.

Ранее иеромонах Анатолий, погибший еще в 2002 году, предсказал, что власти Киеве будут воевать с несогласными с их политикой. Монах также говорил, что Украину ждут серьезные испытания.