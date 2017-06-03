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03 июня 2017
02 июня 2017
07:53  03 июня 2017 5

«Будут есть землю с могил». Украине предрекли новую войну и страшный голод

Открытая лицензия от 22.07.2016, вилка, столовые приборы, голод, ложка
Украинцы будут сильно голодать после войныФото: Pixabay.com

Украину в 2017 году ждет война с «соседней страной» и страшный голод. Стало известно новое предсказание пророка иеромонаха Анатолия.

По словам монаха, Киев ждет «голгофа» в виде «страшной войны», а затем в стране начнется сильнейший голод, пишет РБК. «Украинцы будут есть землю с могил святых, чтобы насытиться», — сказано в пророчестве монаха.

Ранее иеромонах Анатолий, погибший еще в 2002 году, предсказал, что власти Киеве будут воевать с несогласными с их политикой. Монах также говорил, что Украину ждут серьезные испытания.

Нина Калинина
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