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03 июня 2017
Главные новости Москвы
15:40  03 июня 2017 1

Божене Рынске запретили ругаться матом в Сети

За нарушение закона светская дива будет платить монетойФото: Facebook Божена Рынска

Роскомнадзор включил две страницы скандальной светской львицы Божены Рынски в реестр блогеров, и теперь она не сможет нецензурно выражаться и безнаказанно поливать грязью людей.

Основанием для инстанции явился тот факт, что на страницу скандалистки ежедневно заходит более трех тысяч человек, и по правилам к ней теперь предъявляются требования, как к обычным СМИ, передает «Комсомольская правда».

За нарушение закона светская дива будет платить штраф. Пользователи предполагали, что Рынска плюнет на запрет и продолжит выражаться, однако до сих пор этого не произошло.

Девушка несколько раз привлекала внимание общественности к своим публикациям в соцсетях: обзывала ребенка, которого поставил на колени водитель джипа, говорила, что «Лучшее, что было у евреев, это черта оседлости».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, как Божена Рынска поглумилась над смертью сенатора Тюльпанова. «Дальше бы небо коптил», — съязвила она.

Семен Гринберг
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