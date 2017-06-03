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03 июня 2017
Главные новости Москвы
15:23  03 июня 2017 0

«Газпром» и Shell продолжат совместную работу по проекту «Балтийский СПГ»

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентель, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
В Ленобласти построят завод по производству СПГФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Газпром» и англо-голландская компания Shell в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об основных условиях работы совместного предприятия по реализации проекта «Балтийский СПГ».

Как сообщает «Интерфакс», документ определяет основные принципы функционирования совместного предприятия, которое будет осуществлять проектирование, привлечение финансирования, строительство и эксплуатацию завода по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области. На основе этих принципов «Газпром» и Shell продолжат дальнейшую работу по реализации проекта «Балтийский СПГ».

Стороны также заключили рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по проекту «Балтийский СПГ», сообщает «Газета.ру». Подписание данного документа позволит компаниям уже в ближайшее время приступить к разработке предпроектной документации по проекту.

Свои подписи под документами поставили председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и главный исполнительный директор Royal Dutch Shell plc Бен ван Берден.

Ранее, в 2015 году, «Газпром» и Shell подписали Меморандум по реализации проекта строительства третьей технологической линии завода СПГ, а также соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее возможности расширения портфеля совместных проектов, включая возможный обмен активами.

Наталья Володина
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