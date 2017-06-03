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03 июня 2017
02 июня 2017
01 июня 2017
16:16  03 июня 2017 1

В Кургане порывы ветра перевернули детский аттракцион и сорвали балкон. ФОТО. ВИДЕО

Курганцы ждут нового разгула стихии

Курганские синоптики предупреждают о резком усилении ветра вечером в субботу, 3 июня. В регионе ждут сильную грозу, возможен град. Некоторые из курганцев получили СМС-сообщение с предупреждением от МЧС.

Порывами ветра уже перевернуло надувной батут и сорвало ограждение с балкона. К счастью, в обоих происшествиях никто не пострадал.

Очевидцы происшествий публикуют фото и видео в соцсетях.

Согласно прогнозу, опасность сохранится в ночь на воскресенье, 4 июня.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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