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Главные новости Челябинской области
20:27  03 июня 2017 0

На Южном Урале появилась первая жертва урагана. ФОТО

Подсчитывать ущерб от урагана, судя по прогнозам, еще раноФото: паблик "Подслушано ЧТЗ", "ВК"

Шторм, обрушившийся на Челябинскую область, начал собирать первые жертвы. В Тракторозаводском районе 3 июня серьезно пострадала женщина, на которую ветер опрокинул строительные леса. Пострадавшую увезли в больницу, на месте происшествия осталась лишь огромная лужа крови, рассказывают очевидцы.

ЧП произошло на улице Салютной, напротив Сада Победы. Ограждение и конструкции, с помощью которых строители возводили пристрой для аптеки, рухнули на пожилую женщину, пишет 74.Ru. Медики прибывшей на вызов «скорой» диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и ушибы, сейчас она находится в больнице.

Еще одно ЧП произошло в Металлургическом районе, на улице Сталеваров. Жителей дома №86а, которые вот уже несколько лет не могут дождаться расселения из своего аварийного жилья, перепугал грохот. Сначала они решили, что в доме произошел взрыв, однако это кровля и перекрытия не выдержали натиска ветра. «На вызов МЧС 112 никто не приехал. Перевели на дежурного ГЖИ и потом на аварийку „Ремжилзаказчика“», — говорит местный житель Александр Комиссаров.

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Сорванная с крыши труба вентиляции рухнула на тротуар Фото: паблик «Подслушано ЧМЗ», «ВК»

Помимо этого, жители города и области рассказывают и о других инцидентах, связанных с продолжающейся бурей: поваленных деревьях, разбитых машинах, перебоях с электроэнергией и сорванных крышах домов.

Как сообщили «URA.RU» в региональном МЧС, в ближайшие сутки погода на Южном Урале продолжит ухудшаться. Скорость ветра 4 июня будет достигать 28-30 метров в секунду: это существенно больше, чем было сегодня.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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