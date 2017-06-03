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Главные новости Челябинской области
18:16  03 июня 2017 0

Сильнее, чем в Москве. Шторм в Челябинской области усиливается. ФОТО

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., ливень, молния, гроза
Непогода будет терзать Южный Урала еще минимум суткиФото: Pixabay

Резкое ухудшение погоды ожидается в Челябинской области ночью и днем 4 июня, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону. Грозы, крупный град и очень сильные дожди будут сопровождаться ветром, скорость которого будет достигать 25-30 метров в секунду. Разрушительный ураган, унесший жизни почти двух десятков жителей Москвы, «разгонялся» лишь до 27-28 метров в секунду.

Уже в субботу, 3 июня на Южный Урал обрушился сильный ветер. Он прервал энергоснабжение почти 400 домов в Нязепетровском районе — аварийным бригадам пришлось восстанавливать несколько линий электропередач. Жители Челябинска публикуют в соцсетях фотографии обрушившихся деревьев и сорванных крыш. «На Комсомольской площади обрыв проводов. Сидим без света, шлагбаум и светофоры не работают. Ветки с „обрезанных“ деревьев поотваливались», — пишет в facebook одна из «жертв» непогоды. С «хрущевки», стоящей на перекрёстке улиц Доватора — Энгельса- Худякова сорвало кровлю — и ее куски выбросило на проезжую часть.

Днем 3 июня ветер буквально разрушил сцену, на которой завершался проходящий на открытом воздухе фестиваль детских талантов в Миассе. Зрители и маленькие артисты, которых собралось на площадке порядка 200 человек, укрылись в ближайшем ТРК. По сообщению очевидцев, пострадавших не было, но многие — особенно дети — были сильно напуганы.

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Кровлю с «хрущевки» выбросило на проезжую часть Фото: страница facebook Федора Жижилева

Спасатели рекомендуют при ухудшении погоды не покидать жилья или надежных укрытий, не приближаться к деревьям и рекламным щитам, а водителям прекратить движение. Ухудшение погоды челябинские синоптики связывают с прохождением атмосферных фронтов.

Алексей Шумов
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